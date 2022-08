Laura McCulloch foi dada como desaparecida depois de ter tido um encontro com uma pessoa que conheceu na Internet mas, segundo as autoridades, afinal estava presa, conta o TMZ.

A atriz e cantora terá sido detida por alegadas agressões a um homem e ao filho deste.

Laura terá atirado contra ambos uma bebida e, quando abordada pela polícia, pareceu estar embriagada, relata a mesma fonte.

A família da atriz, ao perceber que esta se havia ausentado do trabalho, começou a tentar contactá-la e, quando percebeu que não era possível, falou com as autoridades e com alguns meios de comunicação social.

Laura McCulloch ficou detida durante o passado fim de semana.

