Haley Joel Osment, ator que deu vida ao jovem Cole Sear no filme 'O Sexto Sentido' com Bruce Willis, foi detido no dia 8 de abril depois de as autoridades terem recebido uma chamada, pouco antes das 14h (hora local), supostamente, por causa de um indivíduo que estava embriagado no resort Mammoth Mountain.

Os profissionais que garantem a segurança no esqui e snowboard estavam com Haley Joel Osment quando a polícia chegou ao local, segundo os documentos obtidos pelo TMZ.

Sabe-se ainda que o ator, de 37 anos, foi multado por estar embriagado num local público e na posse de substâncias, que foram enviadas pelas autoridades para um laboratório para determinarem exatamente do que se tratava. Haley Joel Osment foi libertado logo após a detenção.