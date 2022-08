O cantor Darius Campbell Danesh morreu esta terça-feira, dia 16 de agosto, aos 41 anos.

A informação foi divulgada pela família do artista, que revelou ainda que este foi encontrado morto no seu apartamento no Minnesota, Estados Unidos da América.

Darius ficou conhecido pela participação enquanto concorrente no programa de talentos Popstars, em 2001. Um ano mais tarde, o cantor também tentou conquistar o Pop Idol, presença essa que contribuiu igualmente para que se tornasse uma figura pública.

A causa da morte do artista de nacionalidade escocesa ainda não é conhecida.

Leia Também: "Carregamos o andor mais pesado e triste. O da Senhora da nossa Saudade"