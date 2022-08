Junto de uma fotografia do pai, José Carlos Malato recordou-o numa emotiva mensagem que deixou na sua página de Instagram.

"Gosto de Nossa Senhora. Não sou católico, nem preciso de o ser para ter esta reconfortante devoção. Durante anos assisti à procissão em honra de Nossa Senhora do Parto, na minha terra, Monforte. Sempre com o meu pai", começou por lembrar.

"Como era comunista e ateu (?) dizia que o que gostava era de ouvir a banda. O resto, não lhe interessava. Subíamos a rua do Arco, primeiro os andores, depois a filarmónica e o povo logo atrás. Colchas a voar nas sacadas e janelas. Cada um de nós com os seus pensamentos, cada um com o seu sentir", contou, partilhando depois que esta segunda-feira, 15 de agosto, voltou a reviver estes momentos.

"Volto com ele à procissão. Os dois, como sempre. Longe da rua do Arco, mas a acertarmos o passo com a banda e com o bater dos nossos corações! Pela primeira vez, carregamos o andor mais pesado e mais triste. O da Senhora da nossa Saudade", rematou.

Leia Também: De férias, José Carlos Malato só vai para onde aceitarem o seu cão