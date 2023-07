"Um verão diferente. Um coração retocado. Uma peça que já estava a falhar e foi substituída", foi desta forma que a atriz Ana Brandão deu início a um longo desabafo através do qual revela estar internada no hospital por ter sido operada ao coração.

"Desde quinta que sou uma 'FrankenstAna' como diz o meu amigo Gui. Ainda estou abananada com tudo isto e quando penso que o meu coração esteve parado durante algum tempo e que foi uma caixa coração-pulmão que me manteve viva é extraordinário. E acordei e estou aqui", realçou, mostrando-se ainda na cama do hospital.

"Só mais duas coisas: nasci no Santa Maria em 1971 e nasci outra vez em 2023. A recomendação do 8.º piso de cirurgia cardiotorácica para todos nós, pacientes: abracem o vosso peito, abracem sempre.

Vou abraçar e abraçar-vos", completou.

Eis abaixo a partilha completa:

Leia Também: Sandrina Pratas declara-se à filha recém-nascida e revela nova foto