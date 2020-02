Amanda Bynes surpreendeu os fãs esta sexta-feira, Dia dos Namorados, ao anunciar estar noiva "do amor da sua vida". A atriz deu a novidade nas redes sociais com uma fotografia na qual exibe o anel de noivado, contudo não revelou a identidade do companheiro.

A artista, de 33 anos, está afastada do meio artístico desde 2010 e tem enfrentado fases particularmente duras devido ao vício em drogas.

No final de 2019 terminou um tratamento de reabilitação e encontra-se agora a viver uma fase de grande serenidade.

