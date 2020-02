Foi no programa 'Você na TV', da TVI, desta quarta-feira que Isabel Angelino, de 53 anos, e o namorado, Manuel Gião, de 47, revelaram pela primeira vez que estão noivos.

Questionada pelos apresentadores de serviço, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a apresentadora contou ter sido pedida em casamento no dia do seu aniversário - celebrado a 8 de fevereiro.

"No dia do meu aniversário, à meia-noite, fez-me uma declaração de amor lindíssima", desvendou, recusando contar mais pormenores sobre o pedido mas fazendo questão de exibir o anel que recebeu do companheiro.

