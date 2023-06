Cinco meses depois de ter desaparecido enquanto fazia um trilho na área de Monte Baldy Bowl, Julian Sands foi encontrado morto.

Os restos mortais já tinham sido detetados por civis durante o fim de semana, mas apenas esta terça-feira as autoridades confirmaram tratar-se do ator de 65 anos.

As autoridades do Condado de San Bernardino confirmaram que a identificação do corpo foi "concluída".

"A forma da morte ainda está sob investigação", aguardando o resultado da autópsia.

Julian Sands, que tinha uma larga experiência em alpinismo, desapareceu em janeiro deste ano. Deixa a esposa, Eugenia Citkowitz, e as filhas, Imogen Morley, de 26 anos, e Natalya Morley, de 23. Do relacionamento antigo com Sarah Sands resultou ainda um outro filho, Henry, de 37 anos.

Da carreira do ator fazia parte o filme 'A Room With A View', vencedor de um Óscar. '24', 'Smallville' e 'The Girl with the Dragon Tattoo' foram outros dos projetos dos quais fez parte.

