O panorama artístico espanhol está de luto, morreu a icónica atriz, cantora e apresentadora Carmen Sevilla. Tinha 92 anos.

A notícia foi confirmada pelo filho da artista em declarações à Europa Press.

Carmen Sevilla, lembrada "como uma das artistas mais admiradas do mundo do cinema", foi diagnosticada com Alzheimer em 2009. A doença e as complicações a ela associada terão sido as principais causas da morte.

Em 2010, a comunicadora terminou a sua participação no programa 'Cine de Barrio', formato do qual fez parte durante seis anos. Afastou-se por completo da vida pública nesse ano, tendo apenas em 2012 explicado que a sua ausência estava relacionada com o diagnóstico que receberá anos antes e que não quis até então tornar público.

