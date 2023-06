José Raposo encontrou forças para esta terça-feira, 27 de junho, pronunciar-se publicamente sobre a morte de Luís Aleluia.

Após vários dias em silêncio, o ator partilhou nas redes sociais um texto emotivo através do qual assume sentir-se culpado por não ter notado que algo não estava bem com o amigo.

"Eu não conseguia postar algo sobre o Luís porque, como muitos, fiquei sem palavras… Porque me culpabilizo por não ter estado atento… É urgente que façamos esse esforço de estarmos atentos a quem nos rodeia", apelou.

"Penso na nossa viagem da Casa do Artista à qual o Luís se estava a dedicar com o cunho muito particular de missão maior… penso na Zita no Zé e no João… penso… e não percebo. Até já, Luís", completou, referindo-se à mulher e aos dois filhos do eterno Tonecas.

Luís Aleluia foi encontrado sem vida na garagem de sua casa na passada sexta-feira, 23 de junho. Tinha 63 anos.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Fãs comovem-se com tocante memória de Luís Aleluia partilhada pela RTP