Parece que o mistério em torno do desaparecimento de Julian Sands pode estar prestes a ser desfeito. Cinco meses após o ator ter sido dado como desaparecido, foram agora encontrados restos mortais perto da área onde estão a ser realizadas buscas.

A descoberta foi feita por alguns civis durante uma caminhada no sul do estado norte-americano da Califórnia, com a polícia de Fontana a ser alertada logo de seguida, explica a CNN Internacional, de acordo com um comunicado já divulgado pelos autoridades.

"Os agentes da esquadra de Fontana, juntamente com a Divisão de Operações de Emergência do Departamento do Xerife, acorreram ao local. O corpo foi transportado para o Gabinete do Médico Legista, aguardando identificação que deverá estar concluída na próxima semana", pode ler-se na nota em causa.

Nessa altura, é esperado que a polícia atualize a imprensa sobre a possibilidade de os restos mortais pertencerem a Julian Sands.

Vale lembrar que o ator, de 65 anos, tinha experiência em alpinismo e desapareceu na área de Monte Baldy Bowl, onde dois outros alpinistas morreram no inverno passado.

Ainda esta semana, as buscas tinham sido reduzidas a uma "capacidade limitada", devido à longa duração das mesmas.

O artista, de 65 anos, ficou conhecido pelas participações em projetos de sucesso como 'The Killing Fields' e 'A Room With a View'.

