Os esforços para encontrar Julian Sands, ator que desapareceu há cinco meses enquanto fazia uma caminhada na Califórnia, serão reduzidos, conforme informaram as autoridades.

Num comunicado emitido esta semana, destaca o The Guardian, a polícia revelou que o caso continua aberto, no entanto, as buscas serão "limitadas".

A informação surge pouco tempo após mais de 80 voluntários se terem juntado no passado fim de semana a funcionários oficiais numa iniciativa de buscas, que contou com dois helicópteros e um drone.

"Infelizmente, o Sr. Sands não foi localizado", destaca-se no comunicado, que refere que partes da montanha são "inacessíveis".

"Múltiplas áreas incluem terrenos íngremes e ravinas, que têm mais de três metros de neves e gelo", sublinha-se.

Recorde-se que Sands, um experiente montanhista e alpinista, foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, depois de não ter regressado de uma caminhada a solo nas montanhas de San Gabriel. Desde então, as autoridades procederam a oito buscas que levaram mais de 500 horas.

O artista, de 65 anos, ficou conhecido com os seus papéis nos anos 1980 em projetos como 'The Killing Fields' e 'A Room With a View'.

Leia Também: O vídeo do pequeno 'acidente' com os irmãos príncipes Louis e Charlotte