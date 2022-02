Morreu aos 81 anos Howard Hesseman. A notícia foi confirmada este domingo, dia 30 de janeiro, pelo representante do ator, Robbie Kass, em declarações à Associated Press.

A causa da morte está relacionada com compilações de uma recente cirurgia no cólon.

Howard Hesseman é lembrado pelo seu talento, apetência para a comédia e pela bondade e generosidade dentro e fora de cena.

Da sua longa carreira fazem parte personagem marcantes como DJ Johnny Fever na série 'WKRP in Cincinnati' (1978). No grande ecrã brilhou em 'The Rocker' (2008), 'All About Steve' (2009) ou 'Salvation Boulevard' (2011).

