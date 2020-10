Diogo Martins, de 28 anos, esteve esta quarta-feira no programa das tardes da SIC para em conversa com Júlia Pinheiro passar em revista os melhores anos da sua carreira e ainda abrir o livro da sua vida, recordando alguns dos momentos mais delicados pelos quais já passou.

Aos 21 anos, Diogo viu o avô paterno ter um AVC que o deixou com graves sequelas. Uma situação grave que despertou em si uma atitude de enorme generosidade: Diogo decidiu ir viver com os avôs para ajudar a avó a cuidar do avô.

"Naquele momento não havia outra forma de lidar com a situação a não ser eu estar presente e ajudar", afirma, garantindo que não se sente um "neto especial" pela sua atitude.

Há dois anos, enquanto gravava a novela 'Alma e Coração', da SIC, o ator recebeu uma das piores notícias da sua vida. Através de um telefonema do irmão ficou a saber que a mãe tinha morrido.

Esta foi uma perda "difícil", mas que voltou a despertar o seu lado mais genuíno e sensível. Diogo, que já vivia sozinho, mudou-se para junto do pai para que este não tivesse de estar sozinho nesta fase tão delicada.

Dois anos depois, Diogo Martins continua a viver com o pai. "Quero assegurar-me que ele está tranquilo para viver com paz de espírito", explica, garantindo que pode agora estar para breve a sua saída de casa.

