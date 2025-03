Paula Magalhães, que na novela 'A Promessa', da SIC, dá vida a Camila Fontes Morais, esteve à conversa com Daniel Oliveira.

A entrevista foi para o ar este sábado, dia 15 de março, e entre as várias partilhas, a atriz, de 31 anos, que é natural de Vizela, Braga, recordou a morte da avó.

"Ela faleceu há dois anos, sempre tive uma relação maravilhosa com a minha avó", lembrou.

"Foi um drama muito grande quando a minha avó morreu porque ela era, de facto, o pilar da minha família. Continuamos uma família unida, porque há muitas famílias que se separam depois do pilar, mas ela faz mesmo muito falta. A minha avó era uma santa. Era das pessoas mais bondosas. Nunca vi a minha avó triste com o que quer que fosse. Todas as fotografias que tenho da minha avó é ela a sorrir sempre, radiante. Nunca havia problemas. Nunca havia nada que não se pudesse resolver", recordou.

"Se a minha mãe estivesse a discutir comigo, se ela visse uma discussão, relativizava sempre o problema. Havia sempre um ombro para te acolher. Era uma mulher muito preciosa e faz muita falta. E quando ela morreu foi um momento triste para a família toda, mas ela está bem. Sinto que foi em paz e porque quis ir", continuou, recordando depois que se "sentiu culpada" pela partida da familiar.

"Ela estava no hospital e estive com ela uma semana antes. Ela tinha tido um AVC e estava a recuperar. Depois foi para uma clínica de reabilitação e quando lá cheguei para a visitar, foi muito triste porque ela estava numa cadeira de rodas com mais três velhinhas, e estava um dia de sol lá fora... Era fevereiro, a janela estava fechada, estava escuro, a televisão estava ligada e elas estavam as três a olhar para a parede", relatou.

Na altura, diz, achou "aquilo horrível, ficou furiosa", e decidiu vesti-la para levá-la a apanhar sol. A enfermeira, quando se apercebeu, disse que não se iria responsabilizar caso acontecesse alguma coisa, "caso a avó apanhasse qualquer coisa".

"Foi bom, a minha avó adorou, mas quatro dias depois ela apanhou uma pneumonia e morreu. Senti-me muito culpada porque achei que, se calhar, fui eu que tive culpa da minha avó ter morrido. A minha família não me culpa, já falei disto com a minha mãe e com as minhas tias, elas dizem que se calhar proporcionei-lhe o último momento bom... Mas senti muita culpa", partilhou Paula Magalhães.

Ao lembrar o momento em que recebeu a notícia da partida da avó, contou que estava prestes a fazer um workshop quando o pai lhe ligou. Depois correu para a sua terra natal e "foi dos momentos mais tristes da sua vida".

Leia Também: Suspeitas confirmadas! Diogo Martins e Paula Magalhães assumem namoro

Leia Também: Revelado próximo convidado do 'Alta Definição'. É atriz de 'A Promessa'