Paula Magalhães esteve à conversa com Daniel Oliveira onde recordou a difícil morte da avó, mas também falou dos primeiros passos no mundo da representação.

Licenciada em enfermagem veterinária, Paula Magalhães começou a trabalhar numa clínica no Porto como enfermeira veterinária.

No entanto, confessou, a área "desiludiu-a". "Porque é uma área com muito esforço e desgaste físico, mas, principalmente, psicológico e emocional", explicou, acrescentando que "as pessoas não são bem remuneradas" e "é uma pressão muito grande".

Entretanto, recorda, decidiu despedir-se e mudar-se para Lisboa para tentar construir carreira como atriz. Não conseguiu entrar no Conservatório, mas inscreveu-se na ACT [Escola de Actores] num curso pós-laboral. Enquanto estudava para ser atriz, fez vários trabalhos, entre eles na restauração, no casino a servir às mesas, como assistente pessoal de um médico, ou numa clínica como rececionista.

"Foram três anos em que não tive vida social", confessou no 'Alta Definição', destacando também que "no início foi muito difícil estar em Lisboa porque era muito ligada à família".

Entre as muitas partilhas, contou que quando fez a primeira novela, 'Por Ti', da SIC, "esteve depois algum tempo sem trabalhar e teve de vender roupa na Vinted para pagar a renda".

"Foi um desafio, trabalhei o desapego, trabalhei o não ser tão materialista, descobri que não precisamos de tantas coisas e que livrarmo-nos de coisas materiais é bom, um alívio", refletiu.

Paula Magalhães está atualmente numa relação com o ator Diogo Martins, que também integra o elenco da novela 'A Promessa'. Questionada por Daniel Oliveira sobre o que a encantou no companheiro, teceu-lhe rasgados elogios.

"Ele é um excelente ator, é uma pessoa muito humana e das melhores pessoas que já conheci até hoje. É das pessoas mais puras, com um coração lindo. Um ser humano lindo", disse.

Leia Também: "Achei que, se calhar, fui eu que tive culpa da minha avó ter morrido"

Leia Também: Suspeitas confirmadas! Diogo Martins e Paula Magalhães assumem namoro