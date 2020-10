Cristina Ferreira regressa esta quinta-feira ao pequeno ecrã. 'Dia de Cristina' estará no ar durante todo o dia de quinta-feira, dia 15, na antena da TVI e volta a contar com uma presença muito especial: a de Manuel Luís Gocuha.

"Amanhã será 'Dia de Cristina', não haverá 'Você na TV'. Vou aparecer no 'Dia de Cristina' entre as 18h00 e as 19h00… Portanto, já sabe, amanhã estarei de novo com a Cristina na fase final do programa", revelou o apresentador no final do 'Você Na TV' desta quarta-feira.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha foi uma das figuras a marcar presença no 'Dia de Cristina' da anterior semana.

