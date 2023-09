O ator Juliano Cazarré é muito conhecido do público português devido às várias participações em novelas da Globo que já foram transmitidas pela SIC, mas o que talvez não sabia é que o mesmo já tem cinco filhos e está agora à espera do sexto.

Através das redes sociais, Juliano e a mulher, Letícia, anunciaram a nova gravidez. Decidiram fazê-lo num tom humorístico, que muito divertiu os fãs.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos à espera de mais um bebé com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês as nossas conquistas, as nossas lutas, a nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", começaram por escrever na legenda da publicação.

"Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperámos juntos o resultado e aí está a reação. Um misto de sentimentos", acrescentaram por fim.

Leia Também: Após cerca de um mês internado, cantor Arlindo Cruz recebe alta