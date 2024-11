Marcello Novaes, ator da Globo e conhecido por participar em novelas como 'Avenida Brasil' e 'Chocolate com Pimenta', surpreendeu os seguidores ao mostrar uma foto de comparação com o seu filho, Pedro Novaes.

Na imagem aparece Marcello em 1989, quando tinha 27 anos, praticamente a idade do filho hoje em dia.

Nos comentários da publicação há mesmo quem diga que eles são "fotocópias".

Com 28 anos, Pedro é um dos protagonista da nova novela da Globo, 'Garota do Momento' e é fruto do casamento de Marcello com Letícia Spiller, que durou cinco anos.

Veja a publicação.

Leia Também: A fotografia de Heidi Klum que mostra as incríveis parecenças com a mãe