O Halloween chega já no final do mês e isso é sinónimo de Heidi Klum e as suas criações incríveis.

No ano passado, a modelo e apresentadora mascarou-se de pavão, num fato que contava com 10 pessoas a fazerem de penas.

Para este ano, como sempre, o fato está a ser preparado há meses e há novas pistas.

"Há uma pista aqui mas não consigo pôr o meu dedo nela", lê-se na legenda enigmática da publicação na sua conta na plataforma X.

Vários foram os seguidores que tentaram adivinhar do que se trata a máscara, sendo a resposta mais dada "E.T" - a personagem do filme de Steven Spielberg.

Noutra publicação, Heidi revelou ainda que está "assustada e claustrofóbica" porque a máscara de casal, que irá usar com o marido Tom Kaulitz, vai ser muito apertada.

