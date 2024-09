Heidi Klum é conhecida pela sua carreira de sucesso no mundo da moda e da apresentação, mas também pelos seus elaborados fatos de Halloween que todos os anos veste na noite de 31 de outubro.

Este ano, não será exceção e o fato da supermodelo já está a ser criado.

Heidi Klum partilhou esta semana um vídeo na sua conta de Instagram com a legenda: "#HeidiHalloween está a começar a ganhar forma".

No vídeo, vê-se uma grande peça que aparenta ter um material exterior viscoso sem, no entanto, se perceber do que se trata.

No ano passado, Heidi mascarou-se de pavão. O elaborado disfarce contava com a presença de 10 pessoas que estavam mascaradas de penas.

© Getty Images

