Leomarte marcou presença no 'Dois às 10' desta quinta-feira, 20 de fevereiro, juntamente com um grupo de outros ex-participantes do 'Secret Story 8'.

Em conversa com Cláudio Ramos, o comunicador angolano confessou continuar solteiro e estar a ter dificuldades em encontrar um novo namorado.

"Até no Tinder me falam na 'Casa dos Segredos'", lamentou.

"Estou no Tinder à procura de um homem e falam-me na 'Casa dos Segredos'", reforçou. "Isso ainda vai acontecer durante algum tempo", reagiu Cláudio Ramos.

Leia Também: Afinal, Bruno de Carvalho tinha namorada quando se envolveu com Liliana