A experiência da maternidade não podia estar a ser mais positiva para Inês Folque. Seis meses após dar as boas-vindas ao pequeno Tomás, fruto do casamento com Gonçalo Ribeiro Telles, a apresentadora mostra-se cada dia mais encantada com o bebé. Prova de tal são as suas redes sociais.

"Às vezes ainda não acredito. Ainda estranho dizer alto a palavra mãe. Às vezes olho para ti no silêncio da noite e penso que todo o amor do mundo não chega para te explicar o quanto gosto de ti. Às vezes ainda não acredito que para sempre a palavra mãe estará associada a ti. Penso no quanto alinhados estavam os planetas, na magia que acontece e que me faz agradecer todos os dias, há 6 meses, ter-te escrito no meu caminho. Eras tu meu amor e hoje penso como tive uma vida inteira sem te conhecer", lê-se numa publicação feita esta sexta-feira.

Estas palavras acompanham uma série de amorosas imagens do pequeno Tomás. Clique na galeria para ver.

