A 10 de janeiro deste ano, Inês Folque deu as boas-vindas à maternidade com a chegada do pequeno Tomás, fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

Rendida às delícias do bebé e de todo este novo universo, a apresentadora da SIC mostrou que não se esqueceu de cuidar de si e que rapidamente atingiu a boa forma física.

Esta sexta-feira, dia 3, seis meses após o parto, mostrou-se em biquíni, a apanhar banhos de sol, numa publicação nas redes sociais que deixou em destaque a sua silhueta.

Ora veja.

