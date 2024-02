O príncipe William voltou ao trabalho no passado dia 7 de fevereiro, isto depois de ter dado apoio à esposa, Kate Middleton, em virtude da cirurgia abdominal a que esta foi submetida.

O herdeiro ao trono britânico esteve presente no jantar de gala solidário da London’s Air Ambulance, ocasião em que se cruzou com Tom Cruise.

A fotografia que os dois tiraram juntos rapidamente se tornou viral nas redes sociais mas a verdade é que esta não é - de todo - a primeira vez que o ator norte-americano se encontra com membros da família real britânica.

Na galeria poderá ver as fotografias de outras vezes em que Tom esteve com elementos da realeza, para além deste recente encontro com William.

