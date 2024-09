Tom Cruise é conhecido por não recorrer a duplos para as cenas mais perigosas que faz nos seus filmes.

No dia 15 de setembro, foi visto em Bicester, no norte de Oxfordshire (Inglaterra), a gravar uma cena arriscada para o filme 'Missão Impossível 8', que estreia no próximo ano.

O ator estava a utilizar um dispositivo de segurança, enquanto voou em dois aviões, e esteve em pé durante um dos voos, de acordo com a Hello!.

Cruise já tinha sido visto a rodar o mesmo filme noutras zonas de Inglaterra: em Londres, na Westminster Bridge e no Natural History Museum, bem como em Surrey e Derbyshire.

