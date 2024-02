Camilla falou sobre o estado de saúde de Carlos III esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. A rainha foi abordada por jornalistas à chegada à catedral de Salisbury, onde assistiu depois a um espetáculo, e não fugiu ao tema mais marcante da atualidade.

"Ele está muito bem, dadas as circunstâncias", começou por dizer Camilla. "Está muito emocionado com todas as cartas e mensagens que as pessoas lhe têm enviado de todos os lugares", acrescentou.

Por fim, a rainha referiu que a reação da população é "muito animadora".

Importa lembrar que o diagnóstico de cancro de Carlos III foi divulgado na passada segunda-feira, 5 de fevereiro, o mesmo dia em que foram iniciados os tratamentos.

Carlos e Camilla viajaram entretanto para a casa de campo da família real britânica em Sandringham e é por lá que devem permanecer nos próximos dias.

Confira na galeria as fotografias de Camilla na catedral de Salisbury.

