António Raminhos surpreendeu com um vídeo que partilhou nas redes sociais no qual aparece com o ator e palestrante Paulo Azevedo.

Conforme poderá ver no momento (na galeria), Paulo tira as próteses que usa nas pernas para conseguir alcançar o sal em cima da mesa.

"As tuas pernas ficaram aí, Paulo! A mesa tem quatro pernas, não tem seis! Não é suposto as pessoas andarem aí aos bocados", notou o comediante.

"Olha primo, a maioria de nós anda aos bocados e nem sequer repara. Acredita...", respondeu o artista, deixando Raminhos sem resposta.

A partilha foi elogiada por diversos seguidores.

Leia Também: "Separados à nascença?". Raminhos mostra semelhanças de irmão e Markl