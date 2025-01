Esta terça-feira, 28 de janeiro, António Raminhos partilhou um vídeo de uma terapia que, aparentemente, anda a circular pelas redes sociais. Ao ver isto, o comediante não pôde deixar de brincar com o assunto.

Na partilha, António Raminhos mostra alguns dos vídeos da chamada 'terapia' que usa técnica semelhante às do reiki (terapia realizada com o paciente vestido, sentado ou deitado, e na qual o terapeuta aproxima as mãos de zonas predeterminadas do paciente, como a cabeça, o tronco, os braços, as pernas ou os pés, sem que haja manipulação ou toque).

Porém... no primeiro vídeo, o terapeuta aproxima a mão da zona genital da paciente e com o punho cerrado.

"Eu juro que por segundos achei que o gajo lhe ia dar um murro na... Como se estivesse zangado com ela", começou por dizer Raminhos.

"A internet está cada vez mais esquisita", acrescentou. "Agora andam a circular vídeos destas terapias onde não se toca, tipo reiki, mas com a energia de kundalini. Energia da 'coisa'. As pessoas parecem estar possuídas e o demónio tem de sair por algum lado".

"Eu já vi cursos disto a 2500 euros o fim de semana. Epá, é assim, por 2500 euros, ao menos metam-me um dedo no c*", brincou.

Por fim, dizendo que "toda a gente consegue usar estas técnicas", decidiu ir "tentar" com a mulher, Catarina Raminhos.

O momento hilariante surge no fim do vídeo. Ora veja.

Leia Também: Marco Horácio, Luís Filipe Borges e Raminhos juntos em novo projeto

Leia Também: António Raminhos anuncia nova temporada de 'Somos Todos Malucos'