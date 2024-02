António Raminhos fez este sábado, dia 17 de fevereiro, uma divertida partilha nas redes sociais que envolveu o seu irmão e Nuno Markl.

O humorista juntou uma fotografia de Markl a outra do seu irmão, ficando em evidência as semelhanças entre ambos.

"Estas são as grandes questões do fim-de-semana... o meu irmão e o Nuno Markl foram separados à nascença? E o que é que a minha mãe andou a fazer com o pai do Markl?", brincou Raminhos, motivando depois diversos comentários divertidos dos seguidores. Ora veja:

