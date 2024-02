António e Catarina Raminhos estiveram esta sexta-feira no 'Casa Feliz' para falarem do espetáculo que ambos estão a preparar, com estreia marcada para o dia 23 de fevereiro.

No Instagram, o comediante destacou a entrada de ambos no programa da SIC, pois Raminhos não deixou de brincar com a mulher.

"E esta entrada que a Catarina Raminhos adorou! Está quase, malta", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo:

