Desde que passou a fazer parte dos Windsor, Kate Middleton sempre foi vista como a 'joia' da coroa britânica, sempre simpática, sem nunca dar um passo em falso e correspondendo exatamente ao que lhe era exigido.

No entanto, este ano de 2024 não começou da melhor forma para a princesa de Gales e só se tem tornado cada vez mais difícil. Depois de dois meses de especulações sobre a sua ausência, eis que Kate 'aparece' no Dia da Mãe, no último domingo, dia 10 de março, ao partilhar uma fotografia com os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Mas o que inicialmente parecia ser uma forma de acalmar os ânimos da população, que exigia saber o que se passa ao certo com a princesa, tornou-se caótico, pelo que destacamos 'o drama de Kate Middleton' como Tema da Semana do Fama ao Minuto.

A fotografia em questão foi editada pela própria princesa, o que desencadeou diversos problemas: Primeiro, as redes sociais encheram-se de reproduções da imagem assinalando os locais onde a foto foi mexida, exigindo explicações sobre o porquê de isso ter sido feito. Houve até quem dissesse que a cara de Kate foi 'recortada' da capa de uma revista de 2016, dado que as imagens do seu rosto em ambas as fotos eram idênticos.

Depois, o Palácio de Kensington, que divulgou a foto, foi apontado como uma fonte não credível, com diversas agências de notícias a retirarem a fotografia dos seus bancos de imagens.

A própria Kate emitiu um comunicado onde pedia desculpa pelo sucedido e disse ser uma fotógrafa amadora, pelo que quis fazer algumas experiências com a edição da imagem. Mais tarde, fonte próxima da princesa de Gales diz que ela está "chocada" e "dececionada" com o sucedido.

Como consequência de tudo isto, diz Russell Myers, editor do Daily Mirror Royal, Kate poderá nunca mais publicar fotografias como costumava fazer até então, assinalando ocasiões especiais, como os aniversários dos filhos.

Também durante esta semana o Instagram decidiu colocar um aviso na fotografia - que continua na página dos príncipes de Gales - de que a mesma foi alterada.

Toda a polémica com a fotografia editada só veio dar ainda mais força às teorias da conspiração sobre o que aconteceu de facto com Kate Middleton. O Palácio de Kensington - que recordamos, deixou de ser visto como fonte confiável, segundo algumas agências de noticias - refere que a princesa foi sujeita a uma operação abdominal em meados de janeiro e que só regressará à vida pública após a Páscoa.

Mas afinal o que é que Kate tem ao certo? Ninguém sabe, mas as especulações e os consequentes memes nas redes sociais não param de aumentar.

Entre as hipóteses - umas mais credíveis e outras mais descabidas - sobre o que se passa com Kate Middleton, esta semana uma ganhou força. A imprensa espanhola avançou que a princesa de Gales pode sofrer de Doença de Crohn, "um tipo de doença inflamatória intestinal crónica que causa inflamação do trato digestivo", segundo refere o site da CUF. A mesma fonte acrescenta que esta condição "pode causar dor, ser debilitante e, por vezes, implicar risco de vida", o que explicaria a cirurgia e o longo período de ausência.

Entretanto põe-se a questão: Será que Kate regressará mesmo à vida pública após a Páscoa? O tio, Gary Goldsmith, que se encontra atualmente no 'Big Brother Famosos' do Reino Unido, garante que sim. "Eles [o palácio] disseram que iríamos vê-la na Páscoa e nada mudou desde então! Têm sido muito transparentes", afirmou, numa entrevista.

