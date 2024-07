Kate Middleton e o príncipe William estão a contratar um novo secretário para se juntar à sua equipa no Palácio de Kensington.

De acordo com a People, além de exigirem habilidades excecionais de comunicação e organização, a posição também requer qualidades únicas que vão ajudar o casal real a fortalecer a sua relação com Gales.

"Esta é uma oportunidade para se juntar à equipa no Palácio de Kensington, apoiando TRH, o príncipe e a princesa de Gales. O Secretário Particular Assistente para Gales e Reino Unido irá liderar o planeamento e a entrega da maioria dos compromissos públicos de TRH no País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e contribuirá para o desenvolvimento da estratégia da Casa para maximizar o impacto nas nações constituintes do Reino Unido, com foco particular no País de Gales", pode ler-se na descrição do cargo.

Kate e William estão à procura de uma pessoa que domine bem a língua galesa, uma ponto que é "essencial" para ocupar este cargo, como indicam ainda na descrição do cargo.

As candidaturas, destacam ainda, estão abertas até esta sexta-feira, dia 19 de julho, às 23h55.

