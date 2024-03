São memes, senhores, são memes... Nos últimos dias, Kate Middleton fez 'correr muita tinta' na imprensa e não é para menos.

Se o 'desaparecimento' da princesa de Gales da esfera pública já tinha dado origem a rumores - e teorias da conspiração - sobre o seu real estado de saúde, a situação agravou-se após a Casa Real partilhar uma fotografia de Kate e dos filhos no Dia da Mãe (celebrado a 10 de março no Reino Unido).

Logo após a partilha da fotografia várias pessoas começaram a apontar 'falhas' na imagem que indicam que esta tinha sido manipulada. As suspeitas foram, entretanto, confirmadas pela própria mulher do príncipe William que se confessou culpada enquanto "fotógrafa amadora" que quis fazer experiências na edição.

Com toda a polémica, que enfraqueceu a imagem pública da realeza britânica, os internautas do X (antigo Twitter) não resistiram em fazer memes inspirados no sucedido.

