O homem que tentou assassinar Donald Trump tinha feito uma pesquisa sobre Kate Middleton, revelou o FBI.

Thomas Matthew Crooks tinha, alegadamente, várias imagens da princesa de Gales no seu telemóvel, noticia o The Mirror.

A descoberta foi feita quando as autoridades tiveram acesso ao computador e telemóvel do atirador, de 20 anos, obtidos em buscas que fizeram na casa do mesmo.

O diretor do FBI, Christopher Wray, e o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, também foram investigados. Os aparelhos incluíam ainda imagens do presidente Joe Biden e de Donald Trump.

Não há evidências, contudo, que Matthew, estivesse a planear viajar até ao Reino Unido.

