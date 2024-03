O Palácio de Kensington já não é considerado uma fonte confiável. Quem o garante é Phil Chetwynd, diretor de Notícias Globais da agência France-Presse, e em causa está a fotografia que foi divulgada no Dia da Mãe no Reino Unido (no passado domingo), na qual Kate aparece com os três filhos e que foi editada em Photoshop.

Chetwynd disse à Rádio BBC esta quinta-feira que agências de notícias de todo o mundo convocaram uma reunião para tratar do assunto assim que perceberam que a foto em questão "violava claramente" as regras, tendo levado à emissão de um "aviso de eliminação".

De acordo com Phil Chetwynd, emitir um "aviso de eliminação" para uma fotografia baseada em manipulação é uma ocorrência muito rara.

Quando questionado pela Rádio BBC sobre se o Palácio ainda seria confiável como fonte, Chetwynd respondeu que não. "Não, claro não", disse ele. "Como acontece com qualquer coisa, quando uma pessoa se dececiona com uma fonte, a fasquia aumenta".

"E temos grandes problemas internos sobre como validámos aquela foto. Não deveríamos tê-lo feito. Isso violou as nossas diretrizes e, portanto, enviámos notas para toda a nossa equipa no momento para estarmos mais vigilantes sobre o conteúdo que chega à nossa mesa, mesmo vindo do que chamaríamos de fontes confiáveis", acrescentou ainda.

