Parece que o romantismo não é bem o forte do príncipe William. Pelo menos a julgar pelas suas palavras a um podcast da BBC Radio Five Live, citado pelo The Mirror.

É que o marido de Kate Middleton acabou por falar dos presentes que já ofereceu à sua esposa, revelando que uma vez lhe comprou uma prenda "horrível".

Tudo aconteceu quando namoravam há pouco tempo. "Eu comprei-lhe um par de binóculos. Ela nunca me deixou esquecer. Sinceramente, não sei bem por que lhe comprei isso mas pareceu-me uma boa ideia na época", revelou o príncipe.

Kate e William conheceram-se em 2001, quando ambos eram estudantes da Universidade de St. Andrews na Escócia. Casaram-se dez anos depois, em abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres.

