'Never complain, never explain'... Esta quinta-feira, 14 de março, o príncipe William decidiu seguir a velha regra da realeza que ensina os membros a 'nunca se queixarem' e a 'nunca se explicarem', sobretudo em situações de polémica.

O príncipe de Gales, de 41 anos, visitou um espaço jovem no centro de Londres, mostrando o seu lado mais divertido enquanto se envolvia em diversas atividades.

O espaço está ligado à OnSide, uma organização que apoia a atividade física, e que é apadrinhada pelos príncipes de Gales.

William optou desta forma por 'ignorar' a polémica criada à volta de uma imagem divulgada pela mulher, a princesa Kate Middleton, a propósito do Dia da Mãe, celebrado no dia 10 de março no Reino Unido.

Veja as imagens na galeria.

Em causa estão alterações que foram feitas à imagem e que levantaram dúvidas quanto ao real estado de Kate.