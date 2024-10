Desde a inesperada notícia da morte de Liam Payne que muitos artistas têm recorrido às redes sociais para se manifestarem, lamentado a perda.

As homenagens ao cantor continuam a ser feitas, entre elas destaca-se o tributo da banda Backstreet Boys no X (antigo Twitter): "As palavras não conseguem expressar as emoções que todos estamos a sentir neste momento, e parece que o resto do mundo está no mesmo barco. Os nossos corações estão com a família do Liam, amigos e os Directioners de todo o mundo. Descansa em paz, irmão".

Já o cantor Max George disse: "Uma notícia absolutamente devastadora. Conheci o Liam quando os One Direction estavam no 'X Factor'. Nos últimos anos, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e passei algum tempo precioso com ele. O Liam foi absolutamente maravilhoso no apoio quando o Tom adoeceu, apresentou-se connosco no Royal Albert Hall para o 'Stand Up To Cancer'. Apoiou-me muito pessoalmente depois de o Tom morrer. Nunca vou esquecer isso. Os meus pensamentos estão com a sua família, amigos e fãs por todo o mundo neste momento trágico. Descansa em paz, Liam. Muito amor, irmão".

O cantor Olly Murs publicou no Instagram uma fotografia de ambos e partilhou: "Esta notícia é devastadora, estou sem palavras. Sempre rimos muito quando nos víamos. [...] Eu e o Liam partilhávamos as mesmas paixões, os mesmos sonhos, por isso ver a sua vida acabar tão jovem é duro, estou realmente arrasado e devastado pela sua família e, claro, o seu filho Bear que perdeu um pai. Estou a pensar neles. RIP Liam".

Anitta foi outras das artistas que se manifestaram nas redes sociais. A cantora destacou nas stories do Instagram a publicação de uma página de fãs que mostrou uma imagem de ambos, quando estiveram juntos num programa da MTV, e aproveitou a partilha para homenagear Liam.

"A rezar para que Deus e todos os anjos acalentem a tua alma com todo amor incondicional", escreveu.

© Instagram

Liam Payne morreu esta quarta-feira, dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. O cantor - um dos artistas que integrou a banda One Direction - tem um filho de sete anos, o pequeno Bear, que é fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.