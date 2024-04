Kiara Timas juntou amigos e familiares no Club House da Quinta da Arrábida Heritage, em Azeitão, para a uma grande festa de aniversário. Ao todo foram 70 as pessoas que celebraram com a cantora a entrada nos 40 anos, sendo que o evento ficou ainda mais especial com uma curta atuação das Just Girls.

Helga Posser foi impossibilitada de marcar presença, ainda que Kiara se tenha feito acompanhar de Diana Monteiro e Ana Maria Velez para juntas cantarem um excerto de um tema da banda criada nos 'Morangos com Açúcar'.

O Fama ao Minuto teve acesso a imagens exclusivas da festa e disponibiliza-as para si na galeria.

