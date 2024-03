Kiara Timas chega à marca dos 40 anos em grande. A cantora está a poucas horas de completar quatro décadas de vida e a festa será feita junto de pessoas muito especiais.

O Fama ao Minuto sabe que Kiara está a preparar uma grande festa em Azeitão, Setúbal, que irá acontecer no próximo sábado, um dia depois do seu aniversário.

No evento vão estar várias figuras públicas e o mesmo terá ainda direito a uma atuação muito especial das Just Girls, que vão regressar aos palcos já em junho deste ano, no espetáculo 'A Reunião', que juntará os projetos musicais dos 'Morangos com Açúcar'.

Kiara Timas, vale lembrar, é filha de pai guineense e de mãe cabo-verdiana. Cresceu em Lisboa, para onde se mudou com apenas três anos. Em 2007, entrou na série juvenil da TVI, juntando-se a Diana Monteiro, Ana Maria Velez e Helga Posser para formar as Just Girls. Com o fim da banda, em 2010, Kiara seguiu uma carreira a solo na música.

