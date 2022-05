Joana Albuquerque está de regresso a Lisboa depois de ter passado a última semana de férias na Gran Canaria.

Terminados os dias de descanso da antiga concorrente do 'Big Brother', lembramos as sensuais fotografias que marcaram a sua aventura na ilha espanhola.

Importa lembrar que durante esta 'escapadinha', Joana contou com a companhia de André Filipe, também ele antigo concorrente do 'BB', que se encontra a trabalhar no local.

Espreite as imagens na galeria.

