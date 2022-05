Joana Albuquerque reagiu a comentários aos quais não ficou indiferente. Inicialmente, a ex-concorrente do 'Big Brother' publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram para falar de uma mensagem que recebeu sobre o facto de exibir a cicatriz com que ficou depois de ter sido mordida por um cão.

"Há uns dias, uma rapariga disse-me: 'Não percebo como é que tu tens assim o joelho e posas sempre com essa perna à frente'. É suposto eu ter vergonha do que me aconteceu? Não tenham vergonha das vossas cicatrizes", destacou.

Mas não ficou por aqui e, mais tarde, recorreu de novo à rede social para reagir às críticas após ter publicado novas fotografias. "Meninas, estou a começar a receber comentários sobre a minha pose na última fotografia, por estar ali com a perninha um bocadinho aberta. Eu posso estar com a perna aberta porque o meu pipi não cheira mal. Não é como o vosso. [...] Eu abro as pernas se eu quiser", disse. Veja o vídeo da galeria.

