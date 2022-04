No início da semana, Joana Albuquerque destacou na sua página de Instagram o resultado da cirurgia para aumentar os peitos.

Junto de duas fotografias onde aparece em topless, a cobrir os peitos com o cabelo, escreveu: "Vamos voltar a tentar que é dia 25 de Abril: Uma vez que sempre que me vêem de biquíni gostam de falar do meu corpo, venho dar-vos mais uma tema para a conversa de café: este é o resultado da minha cirurgia de aumento das cerejinhas, meloas, o que quiserem chamar".

"[...] Quando vamos à clínica, o Dr. Ângelo diz sempre que as cicatrizes são tão pequenas que podemos ir à praia de suspensórios, como não tinha nenhuns, usei só o meu cabelo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e deu espaço aos seguidores para lhe colocarem questões nas stories da sua página de Instagram. Entre as perguntas e respostas, Joana Albuquerque explicou que "desta vez colocou próteses" e falou das dores após a cirurgia, referindo que "foi muito fácil de lidar, especialmente agora que foi a segunda vez".

No entanto, confessou: "O problema é que menos de duas semanas depois da operação fui mordida pelo cão e isso dificultou muito o processo. Estava mesmo muito mal. E nem podia dizer nada".

© Instagram_peoplecallmewest

Além disso, mostrou ainda um vídeo gravado durante a recuperação após ser questionada sobre "como é que reagiu ao retirar os drenos".

Veja o vídeo na galeria.

