Depois de ter mostrado vontade de fazer uma cirurgia plástica ao joelho após ter sido mordida por um cão de raça pastor-alemão, Joana Albuquerque decidiu 'assumir' as cicatrizes.

Na sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou duas fotografias e numa delas mostra, sem preconceitos, as marcas com que ficou no corpo. Imagem que chegou com uma mensagem inspiradora.

"Uma cicatriz só significa que foste mais forte do que aquilo que te tentou magoar. Não tenham vergonha das vossas", escreveu.

