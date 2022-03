Joana Albuquerque foi mordida no joelho por um cão de raça pastor-alemão, como contou aos seguidores este sábado, 19 de março.

Entretanto, a ex-concorrente do 'Big Brother' fez novas partilhas nas redes sociais e inclusive mostrou imagens chocantes dos ferimentos.

Nas stories da sua página de Instagram, Joana Albuquerque confessou ainda o desejo de fazer uma cirurgia estética ao joelho.

"Sei que algumas pessoas querem muito ver. Fiz o favor de partilhar [algumas fotografias], mas partilhei no Twitter para não ser bloqueada no Instagram. Assim consegue ver os meus 'quatro pontos'. E com o estado destas costuras que tenho no joelho, só espero que o Dr. Ângelo faça cirurgia plástica ao joelho para eu ficar minimamente decente", disse, acrescentando que o joelho está "horrível". Veja o vídeo e as imagens abaixo.

