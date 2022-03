Bruno de Carvalho surpreendeu tudo e todos ao pedir Liliana Almeida em casamento no dia em que a cantora completou mais um ano de vida, esta quinta-feira, 10 de março.

Logo após a notícia, Joana Albuquerque foi uma das primeiras a reagir. Nas stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma fotografia e disse: "A minha cara depois do noivado do Bruno de Carvalho e da Liliana Almeida. Calaram muitas bocas".

© Instagram_peoplecallmewest

"Já viram, pessoal, há pessoas que saem de um reality show e um mês depois estão noivos. E depois há pessoas que um mês depois...", acrescentou depois num vídeo. Veja na galeria.

De recordar que Joana Albuquerque também se apaixonou quando esteve no 'Big Brother', por Bruno Savate, mas a relação chegou ao fim pouco tempo depois de saírem da casa mais vigiada do país.

