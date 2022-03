Foram várias as manifestações que se espalharam pelo Instagram no Dia Internacional da Mulher, que se celebrou a 8 de março. Joana Albuquerque foi uma das caras conhecidas que assinalou a data na rede social, tendo destacado o seu corpo e deixado uma mensagem a todas as mulheres.

"Feliz dia da mulher. A todas que abraçam a celulite, a gordura localizada, as estrias, os pelos, as rugas e tudo o que implica ser mulher. Com cirurgias, botox, ácidos, maquilhagem ou sem nada amem-se sempre", disse na legenda de várias imagens.

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção dos olhos de vários seguidores. Veja abaixo:

