Joana Solnado teve este fim de semana motivos de sobra para celebrar. A atriz assinalou o Dia da Mãe, que no Brasil se comemora a 11 de maio, e ainda os quatro meses de vida da filha mais nova - Amora.

"Amora celebra quatro meses de vida e a minha nova maternidade também. O tempo para as redes diminuiu, a vida urge, mas aproveito este post para celebrar bons momentos dos últimos meses", começou por declarar, avisado que escreveu um "textão" a este propósito.

"Ser mãe é sobre a tua vida deixar de girar à tua volta e passar a girar em torno do que os teus filhos precisam. Não é meritocrata, como dizia Gregório Duvivier. É sobre abandonar o ego e permitirmo-nos doar ao outro, incondicionalmente. É sobre entregar o corpo, a alma e os dias a alguém que precisa de ti com urgência. E fazer isso com amor.

Instintivo. Profundo. Animal. 'Maternar' é nutrir, ser presença. É aprender sobre limites, força e valentia. É achar que tudo está perdido e achado no mesmo segundo. É errar tentando acertar, como diz D. Vera. É quando o corpo e o tempo viram templo. É revolução, redenção. É humildade, dádiva. É colo que cura. Sai do domínio do verbo, entramos no âmbito do sagrado.

A maternidade é a maior potência da minha vida. Há 12 anos, desconstruiu-me e reconstruiu-me. Fez-me mudar radicalmente a forma como lidava comigo, com a minha profissão e com a minha vida. Foi e é a melhor coisa que me aconteceu. Com tudo o que tem de difícil e desafiador. Reconectou-me com a minha alma e com a minha linhagem - mulheres fortes que abriram caminho com amor e coragem. Agradeço todos os dias ter o privilégio de vivê-la cada vez mais consciente. E reconheço que não é dado adquirido".

Às suas palavras, Joana Solnado juntou um conjunto de raras fotografias nas quais aparece com a filha bebé, Amora, e Flor, de 12 anos. Amora, recorde-se, resulta da relação da atriz com Vinicius Mariano, já a filha mais velha nasceu do amor com o chef Nuno Queiroz Ribeiro.

Por fim, a celebridade portuguesa declarou-se à mãe, Alexandra Solnado, que identifica como a uma "referência de mulher e mãe incrível".

"Obrigada Flor e Amora, por fazerem de mim um ser muito melhor do que eu era, orgulho-me muito mais de quem sou hoje. E honro todas as mães que não têm os seus filhos nos braços, seja por que motivo for. Que encontrem alento no seu coração. A minha vénia a todas elas", terminou.

