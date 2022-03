O romantismo entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida está cada vez mais intenso (e evidente nas redes sociais). Com a viagem à Islândia, multiplicam-se as declarações e na noite desta quinta-feira o ex-presidente do Sporting voltou a dar provas do seu amor.

"Mal te vi percebi que te tinha reencontrado. Estamos juntos pela eternidade e a cada vida vamo-nos encontrar e amar! Amo-te até ao infinito", escreveu na legenda de um direto que publicou no Instagram.

Vale lembrar que a declaração assinalou também um dia especial. A cantora celebra hoje 39 anos.

